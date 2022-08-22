Josep Borrell: Rusların tümüne vize yasağı, iyi fikir değil

AB dış ilişkiler yetkilisi, birlik içinde yüksek sesle tartışılan konuyu desteklemediğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nde (AB) Rus turistlere yönelik vizelerin engellenmesi tartışmaları devam ediyor.

AB dışişleri bakanlarının, Baltık Devletleri ve Finlandiya'nın 30-31 Ağustos tarihlerinde Prag'da yapılacak gayri resmi toplantıda Ruslara Schengen vizesi verilmesini yasaklama önerisini görüşecekleri belirtiliyor.

Rusların hepsine vize yasağına itiraz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Borrell, AB'ye seyahat eden tüm Rus vatandaşlarına vize yasağı getirme fikrine sıcak bakmıyor.

Borrell: İyi fikir değil

Yaptığı açıklamada Borrell, "Tüm Rusların girişini yasaklamanın iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, 1 Eylül'den itibaren Ruslara verilen turist vizesi sayısının mevcut seviyeye göre 10 kat azaldığını duyurdu.

Estonya yasakladı

Estonya makamları, 18 Ağustos'ta Estonya konsoloslukları tarafından verilen Schengen vizesine sahip Rus vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermeyi durdurdu.

Ruslar için Schengen vizeleri üzerindeki kısıtlamalarla ilgili diğer Baltık ülkelerinde de çalışmalar yürütülüyor.