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    Josep Borrell: Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketinde anlaşamadık

    Borrell, 27 bakanın farklı yaklaşımları olduğunu söyledi. AB yetkilisi, "Üzerinde hâlâ anlaşmaya varılması gereken bazı sorunlar var" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 16:20
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    Josep Borrell: Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketinde anlaşamadık

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi arayışına ilişkin konuştu.

    Borrell, dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen AB Konseyi Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Yeni yaptırım paketi hazır değil

    "Bu Konsey çok uzun ve zor olacak çünkü gündemimizde İran var, Rusya'ya karşı yaptırımlar var." diyen Borrell, "9'uncu paket, hâlâ orada değiliz, henüz bitirmedik." ifadesini kullandı.

    "Farklı yaklaşımlar var"

    Borrell, "Ben ve Komisyon Başkanı (Ursula von der Leyen) yaptırımları açıkladığımızda, sadece teklifleri açıklıyoruz. Karar verenin Konsey olduğunu ve 27 bakanın farklı yaklaşımları olduğunu defalarca söyledik." diye ekledi.

    Üst düzey AB diplomatı, kararın zaman çerçevesiyle ilgili olarak, "Üzerinde hâlâ anlaşmaya varılması gereken bazı sorunlar var. Belki yarın ama kolay olacağını söyleyemem." dedi.

    Josep Borrell: Rusya ya yönelik 9 uncu yaptırım paketinde anlaşamadık #1

    Rusya'ya yönelik ambargo planının kapsamı

    Avrupa Komisyonu'nun görüşüne göre, 9'uncu yaptırım paketinin, enerji ve madencilik şirketlerine ek olarak üç banka, askeri-sanayi kompleksi de dahil olmak üzere 200'e kadar kişi, şirket ve kuruluşu içermesi gerekiyor.

    AB, ayrıca kendi topraklarında 4 Rus televizyon kanalının yayınlanmasını yasaklamayı planlıyor. Avrupa Komisyonu, söz konusu yaptırımlar onaylanana kadar şirketlerin isimlerini açıklamayacak.


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