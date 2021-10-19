Julian Reichelt, cinsel taciz iddialarının ardından Bild'den kovuldu

Almanya'da yayın yapan gazetenin çalışanı, hakkında çıkan skandallar iddialarla konuşuluyor. Yönetim kurulu, yalanlar söylediğini belirttiği Reichelt'i görevden aldı.

Alman gazetesi Bild'in yayın yönetmeni Julian Reichelt'in görevine, hakkındaki iddialar nedeniyle son verildi.

Reichelt, kendi ofislerinde cinsel suistimal ve çalışanlara baskı soruşturmasının tüm bulgularını örtbas etmeye çalıştığı iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

ÇALIŞANIYLA İLİŞKİ YAŞADI

Axel Springer şirketinin sahibi olduğu gazetede görevli Reichelt'in, ilişki yaşadığı genç bir kadını terfi ettirdiği kaydedildi.

GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından Axel Springer, pazartesi gecesi Reichelt'in görevden alındığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada, son açıklamaların ardından editörün davranışıyla ilgili daha fazla bilginin gün yüzüne çıktığını söyledi.

"YÖNETİM KURULUNA YALANLAR SÖYLEDİ"

"Kurul, 2021 baharında uyum prosedürünün sona ermesinden sonra bile, Julian Reichelt'in özel ve profesyonel hayatını ayırmamaya devam ettiğini ve yönetim kuruluna bu konuda yalanlar söylediğini öğrendi." denildi.

DAHA GÜÇLÜ KONUMA GETİRİLDİ

Guardian'ın haberine göre, Reichelt, bu yıl mart ayında “uyum ihlalleri iddiası” nedeniyle geçici olarak görevden alındı, ancak iki haftadan kısa bir süre sonra yeniden daha güçlü bir konuma getirildi.

"SORUMLU OLDUĞUM İNSANLARI İNCİTTİM"

Reichelt, dönüşünde şirket tarafından yayınlanan açıklamada şunları söyledi:

"Her şeyden çok kendimi suçladığım şey, sorumlu olduğum insanları incitmiş olmamdır."

"ÖĞRENİRLERSE İŞİMİ KAYBEDERİM"

Kadın çalışanın, cinsel taciz iddialarını araştırmak üzere görevlendirilen müfettişlere verdiği ifadede, Reichelt'in kendisine "Bir stajyerle ilişkim olduğunu öğrenirlerse işimi kaybederim." dediği aktarıldı.