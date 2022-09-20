Justin Trudeau: İngiltere monarşisiyle bağlarımızı koparmayacağız

Monarşiyle ilişkilerini masaya yatıran Kanada lideri, bağları koparmayı reddetti. Trudeau, "Şu anda sistemde güzel bir denge var" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere'deki krallıkla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ülkesinin monarşiyle diyaloğuna değinen Trudeau, gelecek dönemle ilgili görüşlerini paylaştı.

Kanada Başbakanı'na Kraliyet sorusu

Trudeau, BBC'ye verdiği demeçte, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından gündeme gelen İngiltere Kralı'na bağlı ülkelerin monarşiyle bağlarını koparabileceği iddialarını reddetti.

Kraliyet'e desteğini ifade eden Trudeau, "anayasal bir monarşiden ayrılmanın" şu an Kanadalıların gündeminde olmadığını belirtti.

Monarşiden ayrılmayı reddetti

Trudeau, mevcut sistemin istikrarından memnuniyetini dile getirirken, "Şu anda sistemde Kanada halkına son derece güzel bir şekilde hizmet eden güzel bir denge var." dedi.

Kanada'da mevcut sistemin değiştirilmek istenmesi durumunda değişikliğin Avam Kamarası ve Senato ile 10 eyaletin onayından geçmesi gerekiyor.

Şarkı söylemesi tepki topladı

Öte yandan, Trudeau'nun 2. Elizabeth'in cenaze töreni için gittiği Londra'da, 17 Eylül'de katıldığı bir etkinlikte şarkı söylemesi eleştiri konusu olmuştu.

AA'nın haberine göre, Trudeau ve eşi Sophie Gregoire-Trudea ile beraberlerindeki heyet, 2. Elizabeth'in cenaze töreni için 16 Eylül'de başkent Londra'ya gitmişti.

Kral Charles, 16 ülkenin devlet başkanı

İngiltere Kralı 3. Charles, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda bulunuyor.