Justin Trudeau: Kanada’da İslamofobiye yer yok

İslamofobi Ulusal Zirvesi kapsamında Tradeau birçok bakan, yönetici ve Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşlarının önde gelen isimlerine hitap etti. Tradeau, ”Kanada’da İslamobiye yer yok.” dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau İslamofobi Ulusal Zirvesi kapsamında, hükümetindeki birçok bakan ile resmi kurumların yöneticileri, Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşlarının ileri gelenleri ve toplumun değişik kesimlerinden katılımcılarla çevrim içi olarak bir araya geldi.

Başbakan Trudeau yaptığı konuşmada, “Çok net olalım, Kanada'da İslamofobiye yer yok. Ancak bu nefret bir günde ortadan kaldırılabilecek bir şey de değil." ifadelerini kullandı.

“AŞIRI SAĞ NEFRET GRUPLARINI YASAKLIYORUZ”

Müslüman topluluk liderleri ve örgütleriyle İslamofobi Ulusal Zirvesi'nde görüşerek daha fazla ilerleme kaydettiklerini ifade eden Trudeau şu sözleri kaydetti:

“Müslüman Kanadalıları korumak için harekete geçmeye devam edebileceğimiz somut yollar belirledik ve bu nefreti ne zaman ve nerede ortaya çıkarsa çıksın ortadan kaldırma taahhüdümüzü yeniden teyit ettik. Hükümet olarak camileri ve toplum merkezlerini korumak için yatırım yapıyoruz. Çevrim içi fanatizmi ve radikalizmi yıkıyor ve aşırı sağ nefret gruplarını yasaklıyoruz. Ülke çapında Müslüman Kanadalılarla birlikte herkesin hoş karşılandığı, güvende ve saygı duyulduğu bir Kanada inşa etmeye devam edeceğiz."

“DEVLET KURUMLARI İNSANLARI DESTEKLEMELİ”

Trudeau, Müslüman hayır kurumlarını denetimleri ile bunaltan Kanada Gelir İdaresi ile Kanada Gizli Servisi gibi kurumlara da çağrıda bulundu.

Trudeau, “Kanada Gelir Dairesi'nden güvenlik kurumlarına kadar devlet kurumları insanları desteklemeli, onları hedef almamalı.” sözlerini kullandı.





‘KANADALILARIN GÖRMEK İSTEDİKLERİ ÜLKE İÇİN MÜCADELE’

Başbakan Trudeau, başta Müslümanlar olmak üzere her grup ve inançtan insanın sokakta, alışveriş merkezlerinde ve halka açık her alanda güven içinde ve özgürce yürüyebilmeleri gerektiğini ifade etti.

Trudeau, bunun için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirterek Kanadalıların görmek istedikleri bir ülke için mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

İslamofobi Ulusal Zirvesi'nin toplanması fikrini ilk olarak açıklayan ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nin (NCCM) zirveye dair gelecek günlerde kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.