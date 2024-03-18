KAAN Bulgar medyasında! "F-35'e karşı zorlu bir rakip" Bulgaristan merkezli BulgarianMilitary dergisi, milli muharip uçak KAAN'ın F-35 ile rekabet edebileceği belirtti.

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Türkiye'nin savunma sanayiinin başarısı, dünyanın dört bir yanında nam salıyor.

Her geçen gün geliştirilen yerli ve milli üretimlerin ardı arkası kesilmiyor.

Bunun en son örneği de milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi oldu..

KAAN, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da büyük ses getirdi.

Bunlardan biri de Bulgaristan oldu.

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, Bulgar medyasında analiz edildi.

KAAN'ın F-35 ile rekabet edebileceği belirtildi

Analizde KAAN'ın F-35 ile rekabet edebileceği belirtilirken, KAAN'ın üretim sayısının ve diğer ülkelere satışlarının artması durumunda Washington'un, Ankara'ya 100 adet F-35 uçağını yeniden vermeyi düşünebileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunuldu

Analizde, ABD kanadının F-35 satışı için ortaya koyduğu şartlardan birinin de S-400 konusu olduğu belirtildi.

BulgarianMilitary, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'leri milli güvenliğin temel noktası olarak gördüğünü hatırlattı ve Erdoğan'ın "Topraklarımızı savunmalıyız" sözlerine atıfta bulundu.

"Erdoğan'ın zaferi"

Türkiye'nin ABD'den modernize edilmiş F-16'lar dahil çeşitli füze ve silahları sipariş ettiğini hatırlatan dergi, "Bu, Erdoğan'ın ilk zaferine işaret ediyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye F-35 programından çıkartıldığı için 1 milyar doların üzerinde bir ödeme de yapacağı da belirtildi.

KAAN zorlu rakip

Bulgaristan merkezli dergi, F-35'e karşı Türk üretimi 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın zorlu bir rakip olarak görüldüğünü belirtti.

Öte yandan Türkiye'nin olası bir F-35 alımında ise Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgede adeta rakipsiz bir hale geleceği ifade edildi..