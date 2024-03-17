KAAN'a bir övgü de Avustralya'dan: Bir ulusun motive edildiğinde neler yapabileceğinin göstergesi Yerli ve milli olarak üretilen 5. nesil savaş uçağı KAAN için bir analiz de Avustralya Askeri Havacılık Tarihi'nden geldi. Milli Muharip Uçak için, "Bir ulusun motive edildiğinde neler yapabileceğinin örneğidir." ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye, savunma sanayinde büyük adımlar atarak yerli ve milli üretim konusunda önemli başarılar elde etti.

Bu başarı öyküsünün en parlak yıldızlarından biri ise Türkiye'nin gururu olan 5. nesil savaş uçağı KAAN oldu.

Milli Muharip Uçak KAAN sadece ülkenin savunma kapasitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekiyor.

"KAAN, Bir ulusun motive edildiğinde neler yapabileceğinin örneğidir"

Avustralya Askeri Havacılık Tarihi, KAAN ile ilgili videolu bir paylaşım yaptı.

Paylaşılan videoda KAAN'ın birçok özelliğine değinilirken şu ifadelere yer verildi:

"21 Şubat 2024'te yeni bir 5. nesil savaş uçağı göklere çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TF-KAAN, Türkiye'nin ilk yerli modern savaş uçağı olma özelliğini taşıyor. KAAN birim başına F-35 ihraç modelinden daha pahalı halde. Buna rağmen fiyat Türkiye'yi caydırmış değil. Bunun nedeni muhtemelen TF KAAN'ın F-35'in yapamadığını yapabilmesi. Yani insansız hava araçları, görev sistemleri ve silahlar gibi Türk sistemleriyle yerel olarak entegre olabilmesidir."

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde kat ettiği mesafeye dikkat çekilen videoda, "KAAN, Bir ulusun motive edildiğinde neler yapabileceğinin örneğidir." ifadelerine yer verildi.