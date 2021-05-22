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    Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

    Suudi Arabistan'da Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila’ya cuma hutbesini okuduğu sırada bıçaklı saldırgan tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 11:50
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    Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

    Suudi Arabistan’da binlerce Müslüman Mescid-i Haram'da cuma namazı kıldı.

    Cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan, hutbe okuyan Kabe imamlarından Şeyh Bandar Balila’ya saldırı girişiminde bulundu.

    SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA

    Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, kimliği açıklanmayan saldırganın elinde bıçakla hutbeye girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

    Kabe imamı Şeyh Bandar Balila'ya bıçaklı saldırı girişimi VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Haremeyn İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balila’ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, gözaltına almıştır.” ifadelerine yer verildi.

    Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi #1

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