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- Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırdı
Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırdı
- 03.08.2022 - 12:24
- Güncelleme : 03.08.2022 - 12:42
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alan Kabe’yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.
2,5 yıl sonra Kabe'ye dokundular
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının Mart ayında yerleştirilen bariyerlerin 2,5 yıl sonra kaldırılmasının ardından Müslümanlar, yeniden Kabe’ye dokunma imkanı buldu.
Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırdı VİDEO
Karar dün duyuruldu
Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi’nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, dün yaptığı açıklamada, umre sezonu başlamadan Kabe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu.
İbadeti kolaylaştıracak
İHA'nın aktardığına göre Al-Sudais, bu kararın özellikle umre sezonunun başlamasının ardından Kabe’ye gelen Müslümanların ibadetlerini manevi bir ortamda gerçekleştirmelerini kolaylaştıracağını ifade etmişti.