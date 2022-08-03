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    Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırdı

    Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırdı

    Suudi Arabistan’da 2,5 yıl aradan sonra, Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe’nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması ile Müslümanların yeniden Kabe’ye dokunmasına izin verildi.
    • 03.08.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 12:42
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    Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alan Kabe’yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

    2,5 yıl sonra Kabe'ye dokundular

    Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının Mart ayında yerleştirilen bariyerlerin 2,5 yıl sonra kaldırılmasının ardından Müslümanlar, yeniden Kabe’ye dokunma imkanı buldu.

    Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırdı VİDEO

    Karar dün duyuruldu

    Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi’nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, dün yaptığı açıklamada, umre sezonu başlamadan Kabe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu.

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    İbadeti kolaylaştıracak

    İHA'nın aktardığına göre Al-Sudais, bu kararın özellikle umre sezonunun başlamasının ardından Kabe’ye gelen Müslümanların ibadetlerini manevi bir ortamda gerçekleştirmelerini kolaylaştıracağını ifade etmişti.

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