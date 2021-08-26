Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi

Ülkeden çıkma umuduyla izdihamın oluştuğu havalimanı çevresinde patlama yaşandı. Türkiye, ABD ve İngiltere'den peş peşe açıklama yapıldı.

Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da sıcak dakikalar yaşanıyor.

Başkent Kabil'deki havalimanında havaya ateş açıldığının belirtilmesinin ardından, bu kez Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldiği duyuruldu.

YARALI AFGANLAR BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bölgede can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. CNN International'ın haberine göre, ABD'li bir yetkili, Afganlar arasında yaralananlar olduğunu belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Afganların el arabalarıyla taşındığı, bazılarının da yürüyerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

"İNTİHAR SALDIRISI GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kabil'deki havalimanının dışındaki patlamanın giriş kapılarından birinde gerçekleştiği belirtilirken, üç ABD'li yetkili, olayın intihar saldırısı gibi göründüğünü aktardı.

MSB: HASAR VE ZAYİAT YOK

Milli Savunma Bakanlığı, havalimanı dışında iki patlamanın meydana geldiğini, Türk birliğinde hasar ve zayiatın söz konusu olmadığını belirtti.

Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

PENTAGON'DAN PATLAMA AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamayı doğruladı.

Kirby, "Şu anda kayıp olduğu belirsiz. Elimizden geldiğince ayrıntıları paylaşacağız." dedi.

BIDEN'A BİLGİ VERİLDİ

Bir Beyaz Saray yetkilisi, patlamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiğini söyledi.

İNGİLTERE: OLAYA DERHAL MÜDAHALE İÇİN...

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan, "Acil olarak neler olduğunu ve devam eden tahliye çabaları üzerindeki etkisini belirlemek için çalışıyoruz. Öncelikli endişemiz, personelimizin, İngiliz vatandaşlarının ve Afganistan vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ediyor. Olaya derhal müdahale etmek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz." açıklaması yapıldı.