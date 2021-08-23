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    Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı

    Alman Silahlı Kuvvetleri, yaşanan çatışmada bir Afgan muhafızın öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
    • REUTERS
    • 23.08.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 09:37
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    Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı

    Kabil Havalimanı'nın kuzey kapısında Batılı güvenlik güçleri ile kimliği belirsiz silahlı kişiler ve Afgan muhafızları arasında çatışma çıktı.

    1 ÖLÜ, 3 YARALI

    Almanya Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ABD ve Alman güçlerinin de dahil olduğu çatışmada bir Afgan muhafız öldü, 3 kişi yaralandı.

    Ölen Afgan'ın, havalimanını korumak için görevlendirilen Taliban mensuplarından biri olup olmadığı hakkında bilgi paylaşılmadı.

    HAVALİMANINDA KAOS GÖRÜNTÜLERİ

    Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliyeler hız kazanırken, bölgede zaman zaman kaos görüntüleri yaşanıyor.

    BIDEN: TEHLİKELİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

    Geçen hafta yaptığı açıklamada ABD birliklerinin 31 Ağustos'tan sonra da havalimanında kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veren Başkan Joe Biden, Afganistan'daki güvenlik durumunun hızlı şekilde değiştiğini ve tehlikeli olmaya devam ettiğini söylemişti.

    Biden, "Net söylemek gerekirse, binlerce insanın Kabil'den tahliyesi zorlaşıyor ve acı verici bir hal halıyor." ifadesini kullanmıştı.

    Kabil Havalimanı’nda kaos ViDEO

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