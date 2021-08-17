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    Kabil Havalimanı'ndaki izdihamın özeti

    Havalimanında oluşan kalabalıkla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 15:08
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    Kabil Havalimanı'ndaki izdihamın özeti

    Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirince Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda kaos yaşandı.

    Afgan vatandaşların havalimanına akın ettiği anlar ve yaşanan insan seli anbean kaydedildi.

    HAVALİMANINA AKIN KAMERADA

    Havalimanına girmeyi başaran Afganlar, buradaki apron ve pistlere doluşurken, uçakların içinde ve çevresinde de benzer görüntüler vardı.

    Pistte iniş ve kalkış yapan uçakların etrafında koşan çaresiz insanlar, ülkeyi terk etmenin yollarını aradı. ABD, dün pistteki Afganları boşaltmak için uçuşları geçici süreliğine askıya almıştı.

    Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosun özeti ViDEO

    Kabil Havalimanı ndaki izdihamın özeti #1

    Kabil Havalimanı ndaki izdihamın özeti #2

    Kabil Havalimanı ndaki izdihamın özeti #3

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