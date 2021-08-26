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    Kabil Havalimanı'ndaki patlamada 4 ABD askeri hayatını kaybetti

    ABD medyası, Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.
    • AA
    • 26.08.2021 - 20:14
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 20:29
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    Kabil Havalimanı'ndaki patlamada 4 ABD askeri hayatını kaybetti

    Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da sıcak dakikalar yaşanıyor.

    Ülkeden çıkma umuduyla izdihamın oluştuğu havalimanı çevresinde, patlama yaşandı.

    Patlamada en az 13 kişinin öldüğü, 60 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi. Yaralananların arasında ABD personeli olduğu belirtiliyordu.

    3 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 ASKER YARALI

    Konuyla ilgili ABD'den açıklama geldi.

    ABD medyasından verilen bilgiye göre, patlamada 4 Amerikan askeri hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

    Kabil Havalimanı ndaki patlamada 4 ABD askeri hayatını kaybetti #1

    Kabil Havalimanı ndaki patlamada 4 ABD askeri hayatını kaybetti #2

    Kabil Havalimanı ndaki patlamada 4 ABD askeri hayatını kaybetti #3

    Kabil Havalimanı ndaki patlamada 4 ABD askeri hayatını kaybetti #4

    Kabil Havalimanı ndaki patlamada 4 ABD askeri hayatını kaybetti #5

    Kabil Havalimanı ndaki patlamada 4 ABD askeri hayatını kaybetti #6

     

     

     

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