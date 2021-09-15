Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda kadın personel yeniden çalışmaya başladı.

ABD ordusunun ülkeden tamamen ayrıldığı 31 Ağustos itibarıyla Taliban'ın kontrolüne geçen başkent Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda işleyiş normale dönmeye devam ediyor.

AFGAN KADINLAR, İŞLERİNE GERİ DÖNÜYOR

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgilere göre, çeşitli departmanlarda yaklaşık 30 kadın işbaşı yaptı. İlerleyen günlerde sayının 60’a ulaşması bekleniyor.

Kadınların, kontrol noktalarında, sınır polisi birliklerinde, teknik ve hizmet işlerinde çalıştığı görüldü.

Havalimanı Başkanı Mevlevi Abdulhadi Hamedan, İslami hicab kuralları çerçevesinde kadınların çalışabileceğini söyleyerek, tüm eski kadın çalışanları işe çağırdı.

Kabil'de havalimanında çalışan kadınlar, işlerine geri döndü-Video

TÜM ESKİ ÇALIŞANLARA "İŞİNİZE DÖNÜN" ÇAĞRISI

Taliban'ın tüm eski hükümet çalışanlarına işlerine dönme çağrısı yaptığını hatırlatan Hamedan, "Biz de havalimanının önceden çalışan tüm personeline işlerine dönme çağrısı yapıyoruz. Havalimanı personelimiz düzenli bir şekilde çalışmaya başladı. İhtiyaca binaen biz de burada kadın personeli işlerine dönmeye çağırdık. İslami hicaba riayet ederek, kadınlar ihtiyaç olunan yerlerde çalışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"MAAŞ SORUNUMUZUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

İsmini vermek istemeyen bir kadın personel de "Tekrar işe dönmekten mutluyuz. Taliban'dan maaş sorunumuzu çözmesini istiyoruz." dedi.

Öte yandan, önceki hükümet döneminde faaliyet gösteren sınır polisleri de havaalanında çalışmaya başladı.

Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol etmesinden sonra burada çalışan kadınlar, Taliban'ın kadınların çalışması konusundaki belirsiz tutumu nedeniyle işlerine gitmemişti.