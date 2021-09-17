Taliban döneminin ilk günlerinde sessizliğe bürünen başkentte hareketli günler kameraya yansıdı.

Afganistan'da Taliban yönetimi altında yaşayan halk, eski düzenine dönmeye başladı.

Taliban'ın 7 Eylül'de geçici hükümet kurmasının ardından kaos ortamının sona erdiği Kabil'de, günlük yaşam giderek hareketleniyor.

KABİL'DE TRAFİK HAREKETLİLİĞİ

Eski düzenine yavaş yavaş dönmeye başlayan başkent Kabil sakinleri, Taliban'ın güvenliği sağladığını belirtiyor.

Her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan çarşı ve pazar yerleri ile cadde dükkanları düzenli olarak kepenk açarak müşterilerini beklerken, trafik hareketliliği göze çarpıyor.

KONUT FİYATLARI YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Diğer yandan Kabil'de konut fiyatlarında yüzde 50 civarında düşüş yaşandı.

Halk düşüşü memnuniyetle karşılarken, geçici hükümetin Başbakanı Molla Muhammed Hassan Akhund da tüm bakanlıklara ve diğer devlet dairelerine derhal halka hizmet vermeye başlamaları yönünde talimat verdi.

Kabil'de sokaklar hareketlendi VİDEO