Başka ülkelere gitmeye çalışan Afganların, havalimanındaki tehlikeli girişimi kameraya yansıdı.

Afganistan'da Uluslararası Kabil Havalimanı'ndan kaçış görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Başkent Kabil'de kontrolü ele alan Taliban'dan kaçmak isteyen Afganlar, soluğu havalimanında aldı.

Valizleriyle sivil uçakların etrafında bekleyişlerini sürdürenlerin ardından benzer görüntü, ABD Hava Kuvvetleri uçağında yaşandı.

KABİL'DEN KAÇMAYA ÇALIŞAN AFGANLAR

Binlerce insanın pistte ilerleyen uçağı adeta sarıp, koştuğu görüldü. Uçağa tutunmaya ve uygun bölmelere girmeye çalışan Afganlar, bu yöntemle başka ülkelere uçmaya deniyor ancak ölümlü kazalara davetiye çıkarıyor.

Çaresizlik içindeki bazı Afganların uçağın üzerine çıkmayı başardığı anlar, saniye saniye kaydedildi.

Kabil'de uçağa tutunmaya çalışan Afganlar görüntülendi ViDEO

Kabil'de kaçış izdihamı FOTO GALERi