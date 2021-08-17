Kabil'de yaşanan izdiham, Vietnam'ı hatırlattı

Kabil'deki havalimanında çaresiz insanların oluşturduğu kalabalık, 46 yıl önce Vietnam'da kaydedilen görüntüyü akıllara getirdi.

ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban'ın hızlı ilerleyişle Kabil'e girmesi, birçok Afgan vatandaşını korku ve paniğe sevk etti.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, ülkeyi terk etmek isteyenlerin adresi oldu. Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen çok sayıda çaresiz insan, binebildikleri uçaklarla ülkeden ayrılmaya çalışıyor.

1975'TE VİETNAM'DAKİ TABLOYU HATIRLATAN KARE

Kabil'deki havalimanında uçağa binmeye çalışanların oluşturduğu izdiham, akıllara 1 Nisan 1975'te Vietnam'da objektiflere yansıyan görüntüyü getirdi.

ABD'nin Afganistan'dan çıkmasıyla birlikte Amerikan ordusuyla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle Taliban'dan çekinen Afganların yaşadığı benzer bir durum, Nha Trang'da yaşandı.

46 YIL SONRA KABİL'DE AYNI MANZARA

46 yıl önce kaydedilen görüntüde, çaresiz insanların bir uçağa doluşarak ülkeden ayrılmaya çalıştığı görülüyor.

ABD askerlerinin hezimete uğradığı Vietnam'da, 29 Nisan günü boyunca ve ertesi sabaha kadar, "Hızlı Rüzgar" adı verilen operasyon kapsamında Saygon'dan 1000'den fazla Amerikalı ve 5 binden fazla Vietnamlı tahliye edildi.

VİETNAM BENZETMESİ: KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ

Aralarında Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell'in de bulunduğu bazı ABD'li Kongre üyeleri, ülkelerinin Afganistan'dan geri çekilmesini Vietnam Savaşı'nın sonunda 1975'te Saygon'dan çekilmesine benzetip, "küçük düşürücü" ifadesini kullandı.

7 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Washington'ın Vietnam'dan çıkması, 19 saatte ve 81 helikopterle yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edilmesiyle sona erdi.

ABD BASINI: AFGANİSTAN'DA GAFİL AVLANDIK

Afganistan'daki gelişmelere geniş yer ayıran ABD basını, "Taliban'ın hızı ve şiddeti, geçen hafta kırsal kesimlere ve şehirlere hızlı bir şekilde yayıldı ve Amerikan ordusunu gafil avladı." diye yazdı.

Çeşitli medya kuruluşları, "ABD'nin Afganistan'daki yenilgisinin ve kaotik bir şekilde geri çekilmesinin Başkan Joe Biden için siyasi felaket olduğu" şeklindeki yorumlara yer verdi.

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