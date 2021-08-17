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    Kabil'de yaşanan kaos, uzaydan görüntülendi

    Hem şehrin yollarında hem de havalimanında oluşan insan seli, uydu görüntüsüne yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 12:12
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    Kabil'de yaşanan kaos, uzaydan görüntülendi

    Taliban'ın Afganistan'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyenler, soluğu Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda aldı.

    Apronlarda ve pistte meydana gelen izdihama ilişkin görüntüler dünyaya servis edilirken, yoğun kalabalık uzaydan da kaydedildi.

    KABİL'DEKİ HAREKETLİLİK UYDUDA

    ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar'a ait uydu, havalimanında yaşanan kaosun yanı sıra şehirdeki trafik sıkışıklığını görüntüledi.

    Ülkeyi terk etmek üzere yola çıkanların oluşturduğu araç kuyruğu ve ardından havalimanındaki insan seli net bir şekilde görülüyor.

    Kabil de yaşanan kaos, uzaydan görüntülendi #1

    Kabil de yaşanan kaos, uzaydan görüntülendi #2

    Kabil de yaşanan kaos, uzaydan görüntülendi #3

    Kabil de yaşanan kaos, uzaydan görüntülendi #4

    Kabil de yaşanan kaos, uzaydan görüntülendi #5

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    Kabil de yaşanan kaos, uzaydan görüntülendi #7

    Kabil de yaşanan kaos, uzaydan görüntülendi #8

    Kabil Havalimanı'nda yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi ViDEO

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