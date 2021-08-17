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- Kabil'de yaşanan kaos, uzaydan görüntülendi
Kabil'de yaşanan kaos, uzaydan görüntülendi
Hem şehrin yollarında hem de havalimanında oluşan insan seli, uydu görüntüsüne yansıdı.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 12:08
- Güncelleme : 17.08.2021 - 12:12
Taliban'ın Afganistan'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyenler, soluğu Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda aldı.
Apronlarda ve pistte meydana gelen izdihama ilişkin görüntüler dünyaya servis edilirken, yoğun kalabalık uzaydan da kaydedildi.
KABİL'DEKİ HAREKETLİLİK UYDUDA
ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar'a ait uydu, havalimanında yaşanan kaosun yanı sıra şehirdeki trafik sıkışıklığını görüntüledi.
Ülkeyi terk etmek üzere yola çıkanların oluşturduğu araç kuyruğu ve ardından havalimanındaki insan seli net bir şekilde görülüyor.
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