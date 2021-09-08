Kabil'deki ABD Büyükelçiliği'nin son hali

Kabil'deki ABD Büyükelçiliği'nin duvarına Taliban bayrağı boyandı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme politikasını uygulamaya koymasıyla ülkede başlayan Taliban ilerleyişi kısa sürede amacına ulaştı.

NATO ve ABD güçleri ülkeyi tam olarak terk etmeden Taliban yönetimi ele aldı ve başkent Kabil büyük bir kaosa sahne oldu.

KABİL'DEN ÇEKİLME SÜRECİ

Bombalı saldırılar ve ülkeyi terk etmeye çalışan Afganların oluşturduğu kaos ortamının sonucunda yabancı askeri birlikler ve birçok ülkenin diplomatik temsilcileri ülkeyi terk etti.

ABD de bu süreçte askeri birliklerini geri çekerken, büyükelçiliğini tamamen boşalttı.

BİNANIN DUVARINA TALİBAN BAYRAĞI BOYANDI