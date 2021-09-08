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- Kabil'deki ABD Büyükelçiliği'nin son hali
Kabil'deki ABD Büyükelçiliği'nin son hali
- AA
- 08.09.2021 - 15:23
- Güncelleme : 08.09.2021 - 15:44
ABD'nin Afganistan'dan çekilme politikasını uygulamaya koymasıyla ülkede başlayan Taliban ilerleyişi kısa sürede amacına ulaştı.
NATO ve ABD güçleri ülkeyi tam olarak terk etmeden Taliban yönetimi ele aldı ve başkent Kabil büyük bir kaosa sahne oldu.
KABİL'DEN ÇEKİLME SÜRECİ
Bombalı saldırılar ve ülkeyi terk etmeye çalışan Afganların oluşturduğu kaos ortamının sonucunda yabancı askeri birlikler ve birçok ülkenin diplomatik temsilcileri ülkeyi terk etti.
ABD de bu süreçte askeri birliklerini geri çekerken, büyükelçiliğini tamamen boşalttı.
BİNANIN DUVARINA TALİBAN BAYRAĞI BOYANDI
Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.
Terk edilen büyükelçiliğin ana giriş kapasının yanındaki duvara ise Taliban bayrağı resmedildi.
"BAĞIMSIZLIĞIN MÜBAREK OLSUN"
Büyükelçiliği çevreleyen diğer duvarlara ise "İşgalin sonlanması, hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır." ve "Vatandaş! Bağımsızlığın mübarek olsun." gibi sloganlar yazıldı.
Giriş kapısı önünde Taliban güçlerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.
ABD, Taliban ile yaptığı barış anlaşması nedeniyle 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmıştı.