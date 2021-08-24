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- Kabil'deki havalimanında 4 Afgan askeri yaşamını yitirdi
Kabil'deki havalimanında 4 Afgan askeri yaşamını yitirdi
Havalimanı bölgesinde açılan ateş sonucu hayatını kaybedenler oldu. 3 Afgan askerinin yaralandığı belirtildi.
- AA & Ensonhaber
- 24.08.2021 - 17:56
- Güncelleme : 24.08.2021 - 18:01
Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önünde izdiham devam ediyor.
Havalimanı önündeki askeri hat, dün gece sıcak saatlere sahne oldu.
İddiaya göre, Afganistan özel kuvvetlerinden bir asker, havalimanı önündeki bir araç içinde arkadaşının cesedini buldu.
4 ÖLÜ, 3 YARALI
Sinir krizi geçiren Afgan askerinin havaya ateş açması üzerine bölgede nöbet tutan uluslararası güçler, kendilerine saldırı olduğunu düşünerek karşılık verdi.
Çıkan kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti, 3 Afgan askeri yaralandı.