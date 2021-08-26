Kabil'den İstanbul'a transfer 1500 dolar

Türkiye'ye ulaşmak isteyen Afgan göçmenler, insan kaçakçılığı ağlarıyla anlaşarak günler süren yolculuğa çıkarılıyor. Güvenlik güçleri ise yasa dışı geçişler karşısında alarm seviyesini yükseltti.

Taliban kontrolündeki Afganistan'da yaşamak istemeyenler, ülkelerini terk etmenin yollarını arıyor.

Afganistan'da insan kaçakçılarıyla irtibat kuran göçmenlerin rotası ortaya çıktı. Göçmenler, önce Pakistan'ın Belucistan bölgesine gönderiliyor.

AFGAN GÖÇMENLERİN YASA DIŞI YOLCULUĞU

Buradan İran'a geçirilen göçmenler, otobüslerle Türkiye sınırına doğru yola çıkarılıyor. Türkiye sınırına ulaşan göçmenlerin, gruplara ayrılarak Van'ın Özalp ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerine ulaşmaları sağlanıyor.

EVLERDE SAKLANIYORLAR

Düzensiz göçmenlerin, yakalanmamaları için bir süre saklanma evlerinde tutularak, dış dünyayla bağlantılarının kesildiğine dikkat çekildi.

KAÇAKÇILARA 1500 DOLAR ÖDEME

İnsan kaçakçılığı şebekeleriyle anlaşan göçmenler, uzun yolculukları için 1500 dolar ödüyor. Daha önce 1000 dolar olduğu belirtilen kaçakçılık ücretinin, güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılması nedeniyle 500 dolar artırıldığı kaydedildi.

Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra batıya doğru ilerlemeye çalışan göçmenlerle ilgili görüntülere, sınırlarda alınan önlemler ve Van şehir merkezinde düzenlenen operasyonlarla son verildi.

BİNLERCE DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Göçmenlerin Türkiye serüveni uzun sürmüyor. Yetkili birimler, alınan istihbaratların ardından düzenledikleri operasyonlarla ülkeye kaçak yollarla giriş yapanların yanı sıra oturma iznini yenilemeyenleri sınır dışı ediyor.

Özellikle İstanbul İl Göç İdaresi tarafından her gün yüzlerce Afgan uyruklu düzensiz göçmen ülkeden çıkarılıyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde 13 bini Afgan, 37 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

İstanbul'da 7 ayda 13 bini Afgan, 37 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi ViDEO