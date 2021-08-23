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    Kabil'den tahliyelerde ABD barkod sistemi kullanıyor

    Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye çalışmaları hızla devam ediyor.
    • AA
    • 23.08.2021 - 22:53
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    Kabil'den tahliyelerde ABD barkod sistemi kullanıyor

    Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle başlayak kaos devam ederken tahliye işlemleri de sürüyor.

    ABD'nin Kabil'den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye operasyonları hız kazandı.

    Kabil'den tahliyelerde ABD barkod sistemi kullanıyor VİDEO

    24 SAAT MESAİ

    Havalimanında görev yapan güvenlik güçleri tahliye mesaisini gece gündüz sürdürüyor.

    Afganistan'da görevli vatandaşlarını ve kendi bünyelerinde çalışan Afganları tahliye etmek için yoğun bir mesai yürüten güvenlik güçleri, tahliye işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor.

    Kabil den tahliyelerde ABD barkod sistemi kullanıyor #1

    BARKODLU SİSTEM

    Havalimanında tahliye edecekleri kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takan ABD askerleri, uçağa binmeden önce kişilerin bileğindeki barkodu okutarak sisteme kaydediyor.

    ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

    Kabil den tahliyelerde ABD barkod sistemi kullanıyor #2

    Kabil den tahliyelerde ABD barkod sistemi kullanıyor #3

    Kabil den tahliyelerde ABD barkod sistemi kullanıyor #4

    Kabil den tahliyelerde ABD barkod sistemi kullanıyor #5

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