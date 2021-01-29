Kaddafi'nin gelini Şam'ı karıştırdı: Aracıyla polisleri ezip kaçtı

Muammer Kaddafi'nin gelini Aline Skaf'ın Suriye'de dehşet saçtığına dair haberler, dış basına yansıdı.

2011'de öldürülen Libya lideri Muammer Kaddafi'nin gelini Aline Skaf'ın, Suriye'nin başkenti Şam'ı birbirine kattığı öne sürüldü.

Dış basındaki haberlerde, Aline Skaf'ın 4x4 aracını polisin ve yayaların üzerine sürdüğü, bu sırada bazı insanlara çarptığı, bu sırada kendisine eşlik eden bir diğer araçtan ateş açıldığı iddia edildi.

KORUMALARI YAYALARA SALDIRDI

Bazı haberlerde Aline Skaf'ın çevredekilere "Sizi ezerim" diye bağırdığı, korumalarının, polislerle yayaları dövdüğü ve olay sırasında yaralanan eczacılık öğrencisi Ruba Ammar'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

3 POLİSİ EZDİ

Suriye güvenlik ve istihbarat yetkililerinin, 3 polis ve 2 sivile çarpıp kaçan Kaddafi'nin gelini için yakalama operasyonu başlattığı bildirildi.

Öte yandan, Şam güvenlik güçlerinin Kaddafi'nin gelini hakkında 'kasten polislerle yayaları ezmekten resmen yakalama emri çıkarmış' durumda.