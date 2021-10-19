Kadınların askerlik yaptığı ülkeler

Askerlik denildiğinde akla erkeklerden oluşan bir ordu gelse de, bazı ülkeler için durum aynı değil. İşte kadınların zorunlu ve gönüllü askerlik yaptığı ülkeler...

Birçok ülke, ordularını kadın askerlere emanet ediyor...

Ülkemiz başta olmak üzere dünya genelinde ordular genellikle erkeklerden oluşmakta ve zorunlu askerlik erkekler için zorunlu olarak yapılmakta. Ancak bazı ülkeler, aynı kararı kadınlar için de uyguluyor.

Kadınlar, dünyanın farklı yerlerinde orduda aktif olarak görev alıyor, zorunlu olarak askere gidiyor, gitmediği durumlarda cezalandırılıyor. Bazı ülkelerde ise kadınlar gönüllü olarak orduya katılıyor.

Peki hangi ülkelerde kadınlar askere gidiyor? İşte kadınların zorunlu askerlik yaptığı ülkeler...

İSRAİL

Kadınların düzenli orduda zorunlu askerlik yaptıkları bir ülke olan İsrail, bayan vatandaşlarını 21 ay zorunlu askerlik görevine tabi tutuyor.

İsrail ordusunda kadınlar, çatışmalara katılmamak şartıyla savaş bölgelerinde görev yapıyor.

18 yaşını dolduran genç kızlar, kısa bir eğitimin ardından adeta arkadaş oldukları uzun namlulu silahlarla tehlikeli bölgelerde görev alıyor.

Kadın askerlerle erkek askerlerin tek farkı görev süreleri. İsrail ordusunda erkeklerde zorunlu askerlik 36 ay.

Kadınlar, erkeklerle aynı karargahta eğitim görüyor, aynı şartlarda yaşıyor, aynı nöbeti tutuyor.

HOLLANDA

Hollanda'da hükümet, bu hafta itibarıyla cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 17 yaşını dolduran kadınlara, ihtiyaç duyulması halinde zorunlu askerlik yapacaklarını belirten celp belgesi gönderileceğini bildirdi.

Askerlik celp belgelerinde, kadınların profesyonel askerlik görevlerine başvurabileceklerine de yer verilecek.

1997'de zorunlu askerlik yükümlülüğü kaldırılan Hollanda'da 2018 yılında yürürlüğe giren yasayla yükümlüler silah altına alınmayarak gerekli durumlarda Hollanda dışında savaşmak üzere ordu listesine kaydediliyor.

Uygulama her ne kadar kadar kağıt üzerinde gözükse de olası bir savaş durumunda 45 yaşın altındaki yükümlüler silah altına alınabilir.

NORVEÇ

Norveç kadınlara da zorunlu hale getiren ilk NATO üyesi oldu.

Alınan karar doğrultusunda 19 yaşını dolduran Norveçli kadınlar da erkekler gibi askerlik hizmetini yerine getirmek için ilgili birimlere teslim olacak.

Zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren kadın ve erkekler karma yatakhanelerde kalacak.

Zorunlu askerlik hizmeti yasal olarak 19 ay. Bu sürenin 12 ayı temel askerlik eğitimi, kalan süre ise yenileme eğitimi veya özel bir birlikte yıllık eğitim şeklinde sürüyor.

FİNLANDİYA

Finlandiya'da askerlik, 18-60 yaş aralığındaki her erkek için zorunlu. Kadınlar gönüllü askerlik yapabiliyor.

Kadınların gönüllü askerlik yapmalarının yürürlüğe girdiği 1995 yılından bu yana her yıl ortalama 500 ila 600 arasında kadın askerlik yapıyor. 2020 yılına kadar 8 bin kadın Finlandiya Silahlı Kuvvetleri'nde askerlik görevi yaptı.

LİBYA

Libya, ordusunda kadın asker olan tek İslam devletidir. Albay Kaddafi’nin 200 kişilik özel muhafız birliği Amazon Muhafızları olarak bilinmekte ve sadece kadın askerlerden oluşmaktadır.

NEPAL

Nepal Komünist Partisine (Maoist) bağlı Halkın Bağımsızlık Ordusunun %40’ı kadınlardan oluşmaktadır.

TÜRKİYE

Türkiye'de askerlik sadece erkeklere zorunlu olmasına rağmen kadınlar da orduya girebilmektedir. Kadın askerler özellikle I.Dünya Savaşı'nın ardından verilen Kurtuluş Savaşı sırasında muharebelere katılmışlardır.