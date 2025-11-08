Abone ol: Google News

Kadınların Macron'a olan sevgisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gittiği bir etkinlikte kadınların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 10:47
  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya'da katıldığı bir etkinlikte kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
  • Kadınlar, Macron'la fotoğraf çektirmek ve sarılmak için etrafını sardı.
  • Macron, etkinlikten güçlükle ayrıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Brezilya'da gittiği bir etkinlik, ilginç anlara sahne oldu. 

Macron, gittiği etkinlikle özellikle kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

MACRON'UN ETRAFINI SARDILAR

Etkinliğe gelen kadınlar, Macron'la fotoğraf çektirmek ve ona sarılabilmek için etrafını sarmaya başladı.

SARILIP BIRAKMADI, MACRON'UN TEPKİSİ DİKKATİ ÇEKTİ

Macron'a sarılan bir kadın, uzun süre bırakmadı ve sevincini de bağırarak gösterdi.

O anlarda Macron'un ilginç yüz ifadeleri de dikkati çekti. 

Dakikalarca süren sarılma sonrası Macron, etkinlikten güçlükle ayrıldı. 

