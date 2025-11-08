Kadınların Macron'a olan sevgisi

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya'da katıldığı bir etkinlikte kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
- Kadınlar, Macron'la fotoğraf çektirmek ve sarılmak için etrafını sardı.
- Macron, etkinlikten güçlükle ayrıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Brezilya'da gittiği bir etkinlik, ilginç anlara sahne oldu.
Macron, gittiği etkinlikle özellikle kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
MACRON'UN ETRAFINI SARDILAR
Etkinliğe gelen kadınlar, Macron'la fotoğraf çektirmek ve ona sarılabilmek için etrafını sarmaya başladı.
SARILIP BIRAKMADI, MACRON'UN TEPKİSİ DİKKATİ ÇEKTİ
Macron'a sarılan bir kadın, uzun süre bırakmadı ve sevincini de bağırarak gösterdi.
O anlarda Macron'un ilginç yüz ifadeleri de dikkati çekti.
Dakikalarca süren sarılma sonrası Macron, etkinlikten güçlükle ayrıldı.