Kainat Güzeli Kerküklü Darya Kamil: Umurumda değil

2022 Kainat Erkek Güzeli seçilen Kerküklü Darya Kamil, “İnsanların benim hakkında ne dedikleri umurumda değil. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok” diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Irak'ta düzenlenen 2022 Mr. Intercontinental adlı güzellik yarışmasının birincisi, Darya Kamil oldu.

Sosyal medya, 15 ülkenin katıldığı yarışmada Kerküklü sporcu ve hekim Darya Kamil’in birinciliğini konuştu.

"PEKİ BUNDAN KAİNATIN HABERİ VAR MI?"

Darya Kamil'i beğenmeyenler, “Peki bundan kainatın haberi var mı?”, “Belki de iç güzelliğine bakmışlardır”, “Korona nedeniyle yarışmaya kimse katılmamış mı?” ve “Kainatın dengesi bozuldu” eleştiri yorumları yaptı.

“NE DEDİKLERİ UMURUMDA DEĞİL”

Gazeteci Arif Hür'e konuşan Darya Kamil, kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Kamil, “Kendini bilmez bazı insanların benim hakkında ne dedikleri umurumda değil. 'Torpil' iması yapanlara sadece gülüyorum.” dedi.

“KISKANÇLIK YAPMANIN ANLAMI YOK”

Kıskanıldığını dile getiren Kamil, “Küçük yaşlardan itibaren disiplinli ve tutarlı bir şekilde çalıştım ve başardım. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok. Bu unvanı kazandığım için mutluyum.” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN ALKOL VE UYUŞTURUCUDAN UZAK DURMASI İÇİN ÇABALIYORUM”

Kerkük Spor Hekimliği Birliği Başkanı da olan Darya Kamil, gençlerin küçük yaşlardan itibaren spora başlaması için elinden geleni yaptığını aktardı.

“Arap dünyasındaki gençlere iyi örnek olmak istiyorum.” diyen Kamil, sözlerine şöyle devam etti:

“Gençlerin uyuşturucu ve alkolden uzak durması için çabalıyorum. Benim en büyük hayallerim arasında spor alanında iz bırakabilmek, yoksullara ve yetimlere yardım etmek yer alıyor.”