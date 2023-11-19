Kainat Güzellik Yarışması’nda tacın sahibi belirlendi Bu yıl El Salvador'da düzenlenen 72'nci Kainat Güzellik Yarışması'nın kazananı Nikaragua’dan Sheynnis Palacios oldu.

ensonhaber.com

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nın kazananı belli oldu.

Kainat Güzeli tacını takan isim Nikaragua’dan Sheynnis Palacios oldu.

84 aday arasındaki yarışmada Kainat Güzeli seçilen modele tacını, bir önceki yılın kazananı ABD’den R'Bonney Gabriel taktı.

23 yaşındaki güzel, iletişim alanında üniversite eğitimi aldıktan sonra medya sektöründe çalışmaya başladı.

Ülkesinin tarihinde bir ilke imza attı

Yapımcı ve editör olarak çalışmayı seven genç kadın anksiyete krizleri geçirdiği için “Zihnini Anla” isimli bir proje başlattığını da açıkladı.

Öte yandan Palacios, Nikaragua tarihinde ilk kez bu ödülü kazanan isim olurken ikinci ve üçüncü olan ülkeler de sırasıyla Tayland ve Avustralya oldu.