Kakao, çilek, vanilya hepsini unutun! Anne sütü aromalı dondurma çıktı: Siparişe yetişilmiyor

ABD’de bebek ürünleri markası Frida ile ünlü dondurma üreticisi OddFellows, sıra dışı bir iş birliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

İki marka, 2025’in başında “anne sütü aromalı” dondurma tanıtarak hem sosyal medyada hem de gıda sektöründe gündem yarattı.

İnternet üzerinden satışa sunulan bu özel dondurma, adından ötürü merak uyandırsa da gerçek anne sütü içermiyor.

Tarifinde; inek sütü, krema, süt tozu, yumurta sarısı, bal şurubu, tuzlu karamel aroması ve sığır kolostrumu yer alıyor. Tadının ise hafif tatlı, bal aromalı ve pürüzsüz bir dokuda, anne sütünü hatırlatacak şekilde geliştirildiği belirtiliyor.

KUTUSU 530 TL’YE SATILIYOR

ABC News’te yer alan habere göre sosyal medyanın gündemine oturan bu dondurma, kolostrumun etkisiyle hafif sarı renge sahip.

473 ml’lik bir kutuda satışı yapılan dondurma 12,99 dolardan (yaklaşık 530 TL) hem internetten hem de mağazadan satışa sunuluyor.