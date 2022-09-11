Kaliforniya, orman yangınlarına teslim oldu

Binlerce kişiyi yerinden eden yangınlar gittikçe geniş bir alanı kaplıyor. İtfaiye ekipleri, zamana karşı mücadele veriyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınları devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangınlar nedeniyle yerleşim yerleri tehdit altında bulunuyor.

Eyaletin güneyindeki Riverside County bölgesinde ortaya çıkan alevler 95 kilometrekarelik alana yayılırken, yaklaşık 20 bin ev felaketle karşı karşıya.

Binlerce kişi tahliye edildi

Ülke genelinde farklı bölgelerde devam eden ve itfaiye departmanı tarafından daha da artacağı bildirilen yangınlarda, alevlerin tehdidi altındaki yüzlerce evden şimdiye kadar 11 bin kişi tahliye edildi.

Eyaletin Foresthill bölgesinde çıkan yangınlara ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Ayrıca çok sayıda aracın küle döndüğü de görüldü.

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Alevler gittikçe yayılıyor

Sierra Nevada bölgesindeki yangın da henüz kontrol altına alınamazken, en az 52 kilometrekare alan kül oldu.

Öte yandan yetkililer, yükselen dumanlar nedeniyle yangının doğusunu çevreleyen 160 kilometre mesafedeki alanda yaşanan hava kirliliğine karşı bölge sakinlerini uyardı.

Elektrik kesintisi uyarısı

Eyalette etkili olan sıcak hava dalgasının güney kesimlerde etkisini yitirdiği, diğer bölgelerde ise birkaç gün daha etkili olacağı aktarıldı.

AA'nın haberine göre, elektrik şebekesi operatörleri, 15.00 ila 22.00 saatlerinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceği konusunda uyarmıştı.