Kaliforniya'da fırtına, sel felaketine neden oldu Fırtınalı hava nedeniyle yerleşim yerleri suya gömüldü. Zor anlar geçiren halkın yaşadıkları, farklı noktalarda kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi.

Eyalette etkili olan fırtına, günlük hayatı durma noktasına getirdi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, ev ve araçlarda hasara neden oldu.

Kaliforniya'da yıkım görüntüleri

Bazı elektrik direklerinin yıkılması dolayısıyla belirli bölgelerde elektrik kesintisine gidildi. Kötü hava koşulları birçok uçuşun da iptal olmasına sebep oldu.

Evler su altında kaldı

Kısa sürede etkisini artıran yağışlı hava nedeniyle yerleşim yerleri su altında kaldı. Halk, araçların ve evlerin çatılarının üzerine çıkarak tehlikeden kurtulmaya çalıştı.

Kaza yapan araçlardan çamurla kaplanan yollara kadar birçok olumsuzluk meydana geldi.

Bazı araçların ise moloz yığınlarına tarafından adeta yutulduğu anlar kaydedildi.