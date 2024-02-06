ABD'nin Kaliforniya eyaleti, şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi.
Eyalette etkili olan fırtına, günlük hayatı durma noktasına getirdi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, ev ve araçlarda hasara neden oldu.
Kaliforniya'da yıkım görüntüleri
Bazı elektrik direklerinin yıkılması dolayısıyla belirli bölgelerde elektrik kesintisine gidildi. Kötü hava koşulları birçok uçuşun da iptal olmasına sebep oldu.
Evler su altında kaldı
Kısa sürede etkisini artıran yağışlı hava nedeniyle yerleşim yerleri su altında kaldı. Halk, araçların ve evlerin çatılarının üzerine çıkarak tehlikeden kurtulmaya çalıştı.
Kaza yapan araçlardan çamurla kaplanan yollara kadar birçok olumsuzluk meydana geldi.
Bazı araçların ise moloz yığınlarına tarafından adeta yutulduğu anlar kaydedildi.
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