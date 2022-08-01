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    Kaliforniya'da yılın en büyük yangınında 21 bin hektar kül oldu

    Eyalet Valisi Gavin Newsom, bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti. Kontrol altına alınmakta güçlük çekilen alevlerin rüzgar ve fırtına nedeniyle yayıldığı açıklandı.
    • 01.08.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 12:16
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    Kaliforniya'da yılın en büyük yangınında 21 bin hektar kül oldu

    ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

    Ülkenin Kaliforniya eyaletinde yılın en büyük orman yangını 22 Temmuz tarihinde başladı.

    21 bin hektarlık alan kül oldu

    Yetkililer, Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Fire yangınında toplamda 21 bin hektarlık alanın yandığını paylaştı.

    Yangının çıktığı bölgede yaşayan 2 bin kişi tahliye edilirken, yangın nedeniyle çok az evin hasar gördüğü belirtildi.

    Kaliforniya'da yılın en büyük yangınında 21 bin hektar kül oldu VİDEO

    Kaliforniya da yılın en büyük yangınında 21 bin hektar kül oldu #1

    Alevler rüzgar nedeniyle yayılıyor

    Öte yandan eyalet Valisi Gavin Newsom, cumartesi günü Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

    Yangının bölgede etkili olan yüksek sıcaklık, rüzgar ve fırtına nedeniyle yayıldığını bildirdi.

    'Yangın henüz kontrol altına alınmadı'

    ABD Orman Hizmetleri Sözcüsü Adrienne Freeman, McKinney yangınının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yangının giderek büyüyebileceğini ve itfaiyeciler için tehlikeli olabileceğini söyledi.

    Kaliforniya da yılın en büyük yangınında 21 bin hektar kül oldu #2

    Geçtiğimiz yıl Kaliforniya'da 2,5 milyon dönüm kül oldu

    ABD’nin batısı, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak çıkan orman yangınlarından büyük zarar gördü.

    İHA'nın aktarımına göre; Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı’na (Cal Fire) göre sadece Kaliforniya’da geçtiğimiz yıl 2,5 milyon dönümden fazla alan kül oldu.


    Kaliforniya da yılın en büyük yangınında 21 bin hektar kül oldu #3


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