Eyaletin birçok bölgesinde başlayan yangın, hayatı durma noktasına getirdi. Yetkililer, yangınların devam edeceği konusunda uyardı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki ormanlık alanlarda başlayan yangın devam ediyor.

Fresno idari bölgesinde yer alan Central Valley'deki Sierra Ulusal Ormanı Shaver ve Huntington gölleri bölgesi alevlere teslim oldu.

Kaliforniya'daki orman yangınları etkisini sürdürüyor FOTO GALERi

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı, aşırı sıcak hava dalgasının ardından eyaletteki ormanlık alanda gittikçe yayılan alevlerin "korkunç bir durum yarattığını" söyledi.

890 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN KÜL OLDU

ABD basınının aktardığına göre, 25 büyük orman yangının devam ettiği kaydedildi. Son olarak iki orman yangının daha başladığı belirtildi.

Kaliforniya'da bu yıl şimdiye kadar 890 bin hektardan fazla alan yandı. Konuyla ilgili yetkililer, yangınların birçoğunun büyüyerek devam edeceğini ve alevlerin hava değişikliği olana kadar kontrol altına alınamayacağını söyledi.

Kaliforniya'daki orman yangınları etkisini sürdürüyor ViDEO

KURUYAN AĞAÇLAR TETİKLEDİ

Yetkililer, Central Valley'deki Sierra Ulusal Ormanı'nda kuruyan 150 milyon ağacın Kaliforniya yangınını tetiklediğine dikkat çekerken, 60 evin küle döndüğü tahmin ediliyor.

Alevlere müdahale eden 3 itfaiyecinin yaralandığı, bunlardan birinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Birçok işletmeyi yıkıma uğratan yangın, araçları da kullanılamaz hale getirdi.

TAHLİYE BAŞLATILDI

14 binden fazla itfaiyeci, yangınlara 2 bin 400 itfaiye ve 95 havadan yangın söndürme aracıyla müdahale ediyor.

Son birkaç gün içinde 385 insanın ve 27 hayvanın kurtarıldığı kaydedildi. Alevlerin sardığı bölgelerde 148 kişi, helikopterlerle tahliye edildi.

UÇAKTAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ

Kaliforniya'daki yangınlara karşı verilen mücadelenin zorluğuna işaret eden yetkililer, yangının çok hızlı bir şekilde yükseldiğini bildirdi.

Yangının çıktığı bölgeden geçen uçaktaki bir yolcu, olayın boyutunu ortaya koyan bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, yangınlardan yükselen dumanın nükleer patlamayı andırması dikkat çekti.