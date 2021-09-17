Kaliforniya'daki yangınlarda dünyanın en büyük ağaçları tehdit altında

Kaliforniya eyaletindeki Sierra Nevada'da başlayan orman yangınları birçok sorunları beraberinde getirdi. İtfaiye ekipleri bazı büyük ağaçları alüminyum battaniyelerle sarıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sierra Nevada dağlarında çok yerde başlayan orman yagınlarının etrafa saçtığı tehlikeler gün geçtikçe büyüyor.

İtfaiye ekiplerine yapılan bilgilendirmede, bölgede 9 Eylül'de yıldırım düşmesi sonucu başlayan iki orman yangınının, California Sekoya Ulusal Parkı'ndaki Giant Forest adlı dünyaca ünlü dev sekoya ormanına ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

DEV AĞAÇLARIN BAZILARI ALÜMİNYUM BATTANİYE İLE SARILDI

Ekipler dev ağaçların bazılarını aleve dayanıklı alüminyum battaniyelerle sardığı bildirilirken, sarılan özel ağaçlar arasında yaklaşık 84 metre yüksekliği ve 31 metreden fazla çevre uzunluğuyla dünyanın en büyük tek köklü ağacı olan General Sherman adlı sekoya ağacının da bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, 29 kilometrekare alana ulaşan Paradise ve 6,5 kilometrekareye yayılan Colony yangınlarıyla mücadele için görevlendirilen ulusal itfaiye ekibi, alevlerin ilerleyişini kontrollü yangınlarla durdurmak için çalışmalarına devam ediyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YANGINLARDA ETKİSİ VAR

Uzmanlar, Sierra Nevada dağlarının batı eteklerinde bulunan dev sekoya ağaçlarının, normal şartlarda yangınlardan zarar görmediğini dile getiriyor. Orman yangınlarının, kozalaklardan tohumların çıkmasına yardımcı olduğu ve genç sekoya ağaçlarının yetişmesine imkan tanıyan boş alanlar yarattığı vurgulanıyor.

Ancak ağaçların iklim değişikliğinin neden olduğu olağanüstü şiddetli yangınlardan korunamadığı biliniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK AĞAÇLARI BULUNUYOR

Geçen yıl eyalette çıkan Castle yangınında 7 bin 500 ila 10 bin 600 sekoya ağacının yanmış olduğu tahmin ediliyor.

2000'den fazla ağacın bulunduğu sekoya ormanı Giant Forest, dünyanın bilinen en büyük 10 ağacından 5'ine ev sahipliği yapıyor.