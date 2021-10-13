Kamala Harris: Avrupalı sömürgeciler, kabile ulusları için yıkım dalgası başlattı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı, Kolomb Günü dolayısıyla ülkesinin geçmişte yaşadıklarına ilişkin konuştu.

1492 yılında Amerika'yı keşfeden İtalyan kaşif Kristof Kolomb'u anmak amacıyla ABD'de ekim ayının ikinci pazartesi günü, Kolomb Günü olarak kutlanıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Kolomb Günü'nün ardından ülkesinin geçmişi hakkında açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKLERİ SÖYLEYECEĞİM"

Amerikan tarihi hakkında gerçekleri söyleyeceğini belirten Harris, Ulusal Amerikan Yerlileri Kongresi'ne seslendiği konuşmasında, Avrupalı sömürgecilerin kabile ulusları için yıkım dalgası başlattığını söyledi.

"HİKAYENİN TAMAMI BU DEĞİL"

Bazı kesimlerin savunduğu, kimileri tarafından ise soykırım nedeniyle eleştirilen Kolomb Günü tatilinden bir gün sonra yaptığı konuşmada Harris, "1934'ten beri, her ekimde, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika kıyılarına ilk ayak basan Avrupalı kaşiflerin yolculuğunu tanıdı. Ancak hikayenin tamamı bu değil." dedi.

"AVRUPALI KAŞİFLER ŞİDDET UYGULADI"

Harris, "Bu kaşifler, kabile ulusları için bir yıkım dalgası başlattı, şiddet uyguladı, toprak çaldı ve hastalık yaydı. Bu utanç verici geçmişten çekinmemeliyiz. Buna ışık tutmalı ve geçmişin şimdiki yerli topluluklar üzerindeki etkisini ele almak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN İKİ KUTLAMA

Guardian'ın haberine göre, Beyaz Saray, bu yıl hem Kolomb Günü'nü hem de Yerli Halklar Günü'ne ilişkin iki bildiri yayınladı.

Yerli halklar, pazartesi günü Beyaz Saray'ın önünde protesto gösterisi düzenledi.