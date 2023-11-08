Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'e desteğini yinelerken Batı Şeria'da "şiddet eylemlerinden sorumlu aşırıcı yerleşimcilerden hesap sorulması" vurgusu yaptı.

AA

ABD Başkan Yardımcısı Harris ile Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ay dönümünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler ele alınırken Harris, "İsrail'in vatandaşlarını savunma ve terörle mücadele" hakkına desteğini dile getirdi.

Esirlerin salıverilmesinin önemine işaret eden Harris, ayrıca sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması vurgusu da yaptı.

ABD destek vermeye devam ediyor

Harris, Gazze'deki sivillere insani yardımın artırılmasının önemini dile getirerek, Batı Şeria'da "şiddet eylemlerinden sorumlu aşırıcı yerleşimcilerden hesap sorulması" ve bölgede güvenlik ve istikrarın artırılması çağrısı yaptı.

Şu anki çatışmaların dışında, bölgede sürdürülebilir barışın tesis edilmesi gerektiğini kaydeden Harris, bu konuda bölgedeki ortakları ile çalışacaklarını ifade etti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Mısırlı mevkidaşı Muhammed Zeki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan, 7 Ekim'den sonra Orta Doğu'da güvenliğin artırılması konusunu ele alırken Austin, Gazze'ye insani yardım girişi ve Gazze'deki ABD vatandaşlarının tahliyeleri konusunda rolü nedeniyle Mısır'a teşekkür etti.

Bakanlar, sivillerin korunmasının önemini de görüşürken Austin, İsrail'in "terör saldırıları karşısında kendisi savunma hakkını" vurguladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son durum

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)