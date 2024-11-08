Kamala Harris'e Amerikalı Müslüman sivil toplum kuruluşlarından mesaj

AA

Tüm dünya tarafından yakından takip edilen ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'i geride bırakarak seçimlerde zirveye oturdu.

Seçim sonrası çeşitli değerlendirmeler yapılırken bir değerlendirme de Amerikalı Müslüman sivil toplum liderlerinden geldi.

Bu kapsamda, çeşitli Müslüman sivil toplum kuruluşları, Başkent Washington'daki Ulusal Basın Binası'nda ortak basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendirdi.

BIDEN- HARRIS YÖNETİMİNİN SESSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Amerikan İslam ilişkileri Konseyi (CAIR) Minnesota Temsilcisi Hussein Jaylani, kendileri uzun yıllardır Demokrat Parti tabanında yer almalarına rağmen İsrail'in, son bir yıldır Gazze'de yürüttüğü soykırım karşısında Biden-Harris yönetiminin sessiz kaldığına dikkat çekti.

Demokrat yönetimin soykırıma silah sağlayarak destek olduğunu ve bu "tarihi leke" ile hatırlanacağını vurgulayan Jaylani, "Seçimleri zaten kaybettiniz, kaybedecek bir şeyiniz yok, Gazze'de ateşkes için somut bir şey yapın. Soykırım sandıkta kazanamaz." ifadesinde bulundu.

Diğer konuşmacılar da ortak bir vurguyla Amerikalı Müslümanların oylarının hiçbir parti için "koşulsuz" olmadığını ve bu oyların 5 Kasım seçim sonuçlarına çok büyük bir etki yaptığını ifade etti.

"İNSANLAR BİZDEN ŞÜPHE DUYDU ANCAK BİZ ORTAYA ÇIKTIK"

Programın ardından açıklamada bulunan Michigan'daki Müslüman toplumun temsilcilerinden biri olan Rex Nazarko, Amerikalı Müslüman seçmenlerin bu seçimde sonuca doğrudan etki ettiğini vurguladı.

Nazarko, devamında şu ifadelere yer verdi:

İnsanlar bizden şüphe duydu ancak biz ortaya çıktık. Bu seçimlerde Amerikalı Müslümanların etkisine ilişkin spot ışıkları üzerimizdeydi ve biz dediğimizi yaptık.

Biden yönetiminin kalan 2 aylık görev süresinde ne yapacağı kadar Trump'ın görevi devralmasından sonra ne yapacağına da bakacaklarını kaydeden Nazarko, "Amerikalı Müslümanlar olarak temkinli şekilde ümitliyiz." dedi.

MÜSLÜMANLAR SANDIĞA GİTMEYEREK TAVRINI ORTAYA KOYDU

Trump yönetiminin Gazze'deki soykırımı durdurup durdurmayacağı konusunda atacağı adımları yakından takip edeceklerini belirten Nazarko, Biden-Harris yönetimine öfkeli olduklarını ancak Trump kazandı diye kutlama yapacak noktada da olmadıklarını belirtti.

Nazarko, pek çok Amerikalı Müslüman'ın bu seçimde sandığa gitmeyerek tavrını ortaya koyduğunu ve özellikle Michigan, Pensilvanya ve Georgia gibi eyaletlerde bu farkın net görüldüğünü bildirdi.

ABD'nin kendi içinde birçok sorunla yüzleşirken İsrail'e milyarlarca dolar aktarmasını kabul etmediklerini vurgulayan Nazarko, "Bu seçimler 'önce Amerika, İsrail değil' seçimleri oldu." ifadesinde bulundu.

BIDEN'A YAPILAN UYARILAR DİKKATE ALINMADI

Pensilvanya bölgesinde faaliyet gösteren Yaqeen İslami Araştırmalar Enstitüsü temsilcisi Imam Tom Facchine de Amerikalı Müslümanlar olarak Biden yönetimini uzun zaman önce uyardıklarını ancak sözlerinin dikkate alınmadığını vurguladı.

Facchine, devamında şu sözleri sarf etti:

Şu anda biraz acı tatlı bir durumdayız çünkü bir yönüyle bu bir zafer zira biz Demokrat Partiyi uyarmıştık, eğer İsrail'i bu şekilde koşulsuz desteklemeye devam ederseniz sizi kasım ayındaki seçimlerde sandıkta cezalandıracağız ve kaybedeceksiniz demiştik. Tam olarak dediğimizi yaptık.

"GELECEK OLAN TRUMP YÖNETİMİ KONUSUNDA HEYECANLI OLMAMIZ GEREKİYOR MU?"

Seçimleri kazanan Trump'ın Gazze konusunda neler yapacağı hususunda temkinli olduklarını kaydeden Facchine, "Gelecek olan Trump yönetimi konusunda heyecanlı olmamız gerekiyor mu? Tam olarak değil. Fırsatlar da var zorluklar da." dedi.

Facchine, Trump'ın şahin bir kabine yerine daha dengeli bir kabine kurması durumunda biraz daha umutlu olabileceklerini, Amerikalı Müslümanların sandıktaki gücünü ortaya koymalarının bu seçimlerdeki en önemli başlıklardan biri olduğunun altını çizdi.