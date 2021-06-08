ABD Başkan Yardımcısı Harris, ülkeye yasa dışı yollarla gelecek göçmenlerin ülkelerine geri gönderileceğini açıkladı.

İlk yurt dışı ziyaretini Guatemala'ya gerçekleştiren ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei tarafından kabul edildi.

Harris ile Giammattei, Ulusal Kültür Sarayı'ndaki heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Harris, ABD'ye yasadışı yollarla gelecek Guatemalalı göçmenlerin ülkelerine geri gönderileceği konusunda uyarıda bulundu.

"GELENLER GERİ DÖNDÜRÜLECEK"

ABD Başkan Yardımcısı, ülkesine geçmek isteyen göçmenlere seslenerek, "Bu bölgede ABD-Meksika sınırına tehlikeli bir yürüyüş yapmayı düşünenlere şunu açıkça söylemek istiyorum: Gelmeyin. ABD, yasalarımızı uygulamaya ve sınırımızı korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Annesi Hindistan, babası Jamaika kökenli olan göçmen bir aileden gelen Kamala Harris, konuşmasının devamında, "Eğer sınırlarımıza gelirseniz, geri döndürüleceksiniz." dedi.

Kamala Harris'ten göçmenlere: Gelmeyin ViDEO

GÖÇMEN KABULÜNÜN 125 BİNE ÇIKARILMASINDA GERİ ADIM

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, "Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan yasa dışı göçmenlere ilişkin, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın." şeklinde konuşmuştu.

Biden, nisan ayında ise göçmen geçişini engellemek için Meksika sınırında yapılan duvara savunma bütçesinden sağlanan fonları iptal etmiş, fonların bir kısmının duvarın çevrede yol açtığı zararla mücadelede kullanılacağını belirtmişti.

Öte yandan, Biden yönetimi, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde yıllık 15 bin olarak belirlenen göçmen kabulünü 125 bine çıkarma sözünü vererek, ancak daha sonra kararın değişmeyeceğini kaydetmişti.

"BURADA OLMANIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Harrris'in ziyaretinin önemine değinen Giammattei, "Burada olmanız bizim için çok önemli. Uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadele gibi ortak hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

Giammattei, son zamanlarda artan göçmen krizinin büyük sorun teşkil ettiğinin altını çizerek, "Birlikte çalışmamızı gerektiren çok şey var. İnsanların burada yaşama fırsatları bulmaları ve onları başka yerde aramamaları gerekiyor." dedi.

MEKSİKA'YA GİTTİ

Harris'in ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getiren Giammattei, "Burada olduğunuz için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kamala Harris, Guatemala ziyaretinin ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya gelmek üzere bu ülkeye gitti.