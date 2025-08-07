Kamboçya, Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren resmi mektubunu Norveç Nobel Komitesi'ne sunduğu belirtildi.

Mektupta Manet'in Trump'ı dünya barışının sağlanmasına yaptığı katkılardan dolayı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermekten büyük onur duyduğu ifade edildi.

Bu adaylığın aynı zamanda Kamboçya halkının Trump'ın iki ülke arasında yaşanan sınır çatışmalarını sonlandırmadaki rolüne duyduğu içten minnettarlığın bir göstergesi olduğu belirtilen mektupta Trump'ın 'vizyoner ve yenilikçi diplomasisiyle' muhtemel bir çatışmayı engellediği ifade edildi.

Trump'ın dünyanın gergin bölgelerindeki tansiyonu düşürme konusundaki istikrarlı çabalarının Nobel'in 'uluslararası kardeşliğe ve barışın ilerlemesine olağanüstü katkılarda bulunanları onurlandırma' vizyonuyla örtüştüğü de vurgulandı.

PAKİSTAN VE İSRAİL DE ADAY GÖSTERMİŞTİ

Pakistan da Hindistan ile yaşanan son krizde üstlendiği 'diplomatik rol ve liderlik' dolayısıyla Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söylemişti.