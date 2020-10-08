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    Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adam görenleri hayrete düşürdü

    Kamboçya’da 20 yıl önce sivrisineğin ayağını ısırdığı Bong Thet (27), tedavi edilemeyen amansız hastalığa yakalandı. 5 kat ayağı büyüyen Thet için onlarca tedavi deneniyor.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 18:59
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    Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adam görenleri hayrete düşürdü

    Kamboçya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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    Sivrisineklerin 20 yıl önce bacağından ısırdığı Bong Thet’in ayağında, oluşan parazit hastalığı sebebiyle tümör oluştu.

    Uzmanlar Thet’in hastalığının mikroskobik iplik benzeri solucanların neden olduğu parazitik bir hastalık olduğunu belirtti.

    Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adam görenleri hayrete düşürdü- İZLE

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    Bu tip parazitler vücudun sıvı dengesini koruyan ve enfeksiyonlarla savaşan insan lenf sisteminde yaşıyor.

    Uzak doğuda sivrisinekler, özellikle bu hastalığın yayılmasına neden oluyor. Hastalıkla ilgili şaşkına dönen tıp dünyası Thet için çare arıyor.

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