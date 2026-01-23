Kamboçya’dan Güney Kore’ye dolandırıcılık iadesi: 73 şüpheli Seul’e getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamboçya ve Güney Kore güvenlik birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, Kamboçya’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iade süreci başlatıldı. Kamboçya makamları, 73 kişiyi ülkelerinde yargılanmaları için Güney Kore’ye teslim etti.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Ülkeye giriş yapan şüpheliler, Incheon Havalimanı’nda Güney Kore polisi tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen zanlıların, çevrim içi dolandırıcılık suçlamasıyla savcılığa sevk edilerek mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

33,1 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Güney Kore Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin Kamboçya’da yaşayan 869 Güney Kore vatandaşını hedef alarak yaklaşık 48,6 milyar won (yaklaşık 33,1 milyon dolar) tutarında dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği belirtildi.