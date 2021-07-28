Kamboçya'nın Hindistan'dan aldığı etlerde koronavirüs çıktı

Kamboçyalı yetkililer, Hindistan'dan ithal edilen etlerde koronavirüse rastladı.

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, özel bir şirket tarafından sevkiyatı yapılan 5 nakliye konteynerinden 3'ündeki dondurulmuş sığır etlerinde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Konteynerlerdeki ithal etlerin bu hafta içinde imha edileceğini söyledi.

HİNDİSTAN İLE İTHALAT GEÇİ OLARAK DURDURULMUŞTU

Kamboçya, sene başında koronavirüs vakaları arttığı sırada Hindistan ile ithalatı geçici olarak askıya almış, ancak Hindistan'da vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen haftalarda ticareti tekrar başlatmıştı.

NÜFURUSUN YÜZDE 40'I İLK DOZU VURULDU

Ülkede şubat ayında başlayan aşı kampanyasında nüfusun yüzde 40'ına en az bir doz aşı yapıldı.

Koronavirüs verilerinin toplandığı "Worldometer" internet sitesine göre, Kamboçya'da vaka sayısı 74 bin 386'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1324'e ulaştı.