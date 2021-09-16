Kamerun'da bazı okullarda öğrencilerin zorla haç kolyesi takması yönünde baskıların olması üzerine Müslümanlar, okul önünde toplanıp tepkilerini gösterdi.

Yaklaşık 23 milyon nüfusa sahip olan Kamerun'un, yüzde 70'ini Hristiyanlar, yüzde 30'unu ise Müslümanlar oluşturuyor.

Fransızların uzun yıllar boyunca sömürdüğü ülkelerden biri olan Kamerun'da yönetimde Hristiyanların olması, Müslümanlar üzerinde baskıların oluşmasına neden oluyor.

MÜSLÜMANLAR AYAKLANDI

Ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Douala'da bazı okullarda tüm öğrencilerin haç kolyesi takması konusunda zorunluluk getirilmesi, Müslüman öğrencilerin aileleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Okulun önünde toplanarak eylem yapan Müslüman aileler, yapılan görüşmelerin ardından zorunluluğun kaldırılması için söz aldı.

Motosiklet konvoylarıyla okulun önüne giden daha sonra valilik binasının kapısına dayanan Müslümanlar, Hristiyanların böyle bir zorlamaya hakkının olmadığını savunuyor.

Kamerun'da Müslümanlara haç kolyesi takın baskısı VİDEO