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    Kanada, Afganistan'da Taliban hükümetini tanımayacak

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Taliban'ı Afganistan'ın resmi hükümeti olarak tanımayacağını belirtti.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 23:58
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 02:50
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    Kanada, Afganistan'da Taliban hükümetini tanımayacak

    Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dünya liderlerinden art arda tepki gelmeye devam ediyor.

    KANADA, TALİBAN'I TANIMAYACAK

    Kanada'da Taliban'dan kaçan yaklaşık 20 bin Afganı ülkeye yerleştirme çalışmalarını sürerken Trudeau, Kanada’nın Taliban’ı Afganistan hükümeti olarak tanıma planının olmadığını aktararak, 20 yıl önce Afganistan benzer süreçlerden geçerken yine aynı tutum içinde olduklarını ve olacaklarını belirtti.

    KANADA TALİBAN'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR

    Kanada yasaları, Taliban’ı Afganistan’ın demokratik hükümetini güç kullanarak devralması sebebiyle terör örgütü olarak görüyor.

    20 yıl önce Afganistan’da yaşanan olaylarda ise Kanada, olayları kınamış ve bir sonraki adımı planlamak için müttefikleri olan ABD ve İngiltere ile birlikte çalışacağını ifade etmişti.

    TAHLİYE UÇAKLARI DÜN GEÇ SAATLERDE KANADA'YA ULAŞTI

    Taliban’ın kontrolü ele almasının ardından Afganistan’da bulunan personelini, vatandaşını ve kendilerine yardım eden Afganları tahliye eden Kanada’ya ait 2 tahliye uçağının dün gece geç saatlerde Kanada’ya indiği belirtildi. Uçaklardan birinin Toronto’ya diğerinin ise Ottawa’ya indiği aktarıldı.

    Kanada, Afganistan da Taliban hükümetini tanımayacak #1

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