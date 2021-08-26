Kanada, Afganistan'dan tüm tahliyeleri sonlandırdı

Kanada, Afganistan'dan tahliye uçuşlarını tamamladığını açıklarken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise 31 Ağustos'ta tahliyelerini sonlandıracağını bildirdi.

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü sağlamasının ardından tahliye uçuşlarına başlayan ülkeler, uçuşlarını sonlandırıyor.

Fransa, Polonya, Hollanda’nın yanı sıra Kanada da tahliye uçuşlarını bugün durdurduğunu açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise tahliye uçuşlarını 31 Ağustos'ta sonlandıracak.

"KEŞKE DAHA UZUN SÜRE KALIP HERKESİ KURTARABİLSEYDİK, AMA KOŞULLAR HIZLI KÖTÜLEŞTİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kanada Genelkurmay Başkan Vekili General Wayne Eyre, şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'da kalabildiğimiz zamana kadar kaldık. Keşke daha uzun süre kalıp herkesi kurtarabilseydik. Gerçekten üzücü ama koşullar hızlı kötüleşti.

"3 BİN 700 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK"

Kanada, başta Kanada vatandaşları ve Afganlar dahil toplam 3 bin 700 kişiyi tahliye etti. Tahliye misyonu son derece tehlikeliydi"

BAE: 8 BİN 500 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ SAĞLADIK

BAE Dışişleri Bakanlığı, tahliyelerin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıklarken, BAE 8 bin 500 kişinin tahliyesini sağladığının altını çizdi. BAE’li yetkililer, havaalanı güvenli olduğu sürece ABD ve diğer ülkelerle işbirliği yapmaya istekli olduklarını da açıkladı.