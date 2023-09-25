Kanada Avam Kamarası'nda 'savaş kahramanı' diye tanıtıldı: Gerçek bambaşka çıktı

DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 22 Eylül’de Kanada Avam Kamarası’nda konuşma yaptı.

Zelensky’nin konuşmasının ardından Avam Kamarası Başkanı Rota, 98 yaşındaki Yaroslav Hunka’yı Ukraynalı bir ‘savaş kahramanı’ olarak tanıttı ve Avam Kamarası üyeleri Hunka’yı alkışladı.

Savaş kahramanı diye alkışlanan adam Nazi askeri çıktı

İlerleyen günlerde, Hunka’nın aslında, Galiçya bölgesindeki Ukrayna kökenli gönüllülerden kurulan SS 14’üncü Waffen Birliği’nde görev yapan bir Nazi askeri olduğu ortaya çıktı.

Özür diledi

Söz konusu gelişmenin ardından Rota, yaşanan olayın tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu belirterek özür diledi.

"Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi toplumlarına en derin özürlerimi iletmek istiyorum"

Avam Kamarası Başkanı Rota, şu ifadeleri kullandı:

“22 Eylül'de, Ukrayna Devlet Başkanı’nın konuşmasının ardından yaptığım konuşmada, salonda bulunan bir kişiyi tanıttım. Daha sonra edindiğim bilgiler bu kararımdan pişmanlık duymama neden oldu. Açıkça ifade etmek isterim ki milletvekili arkadaşlarım ve Ukrayna heyeti de dahil olmak üzere hiç kimse niyetimden ya da konuşmamdan önce sözlerimden haberdar değildi. Bu girişim tamamen bana aittir, söz konusu kişi benim bölgemdendir ve benim dikkatime sunulmuştur. Özellikle Kanada'daki ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudi toplumlarına en derin özürlerimi iletmek istiyorum. Tüm sorumluluğu üstleniyorum.”