Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan saldırı açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'da dün Müslüman bir aileden 4 kişinin kamyonla ezilerek öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"TERÖRİST BİR SALDIRI"

Trudeau, Kanada Parlamentosunun alt meclisi Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, saldırı için, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." diye konuştu.

"HAYATLARI KÜSTAHÇA BİR EYLEMLE ALINDI"

Pazar günü akşam gezmesine çıkan ailenin evine dönemediğini belirten Trudeau, "Hayatları acımasız, korkak ve küstahça bir şiddet eylemiyle alındı." ifadelerini kullandı.

Trudeau’nun bu akşam saldırının gerçekleştiği London şehrine giderek, kurbanlar için düzenlenecek anma programına katılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren 20 yaşındaki Nathanial Veltman, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden oldu.

Veltman olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alındı.