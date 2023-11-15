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Kanada Başbakanı Trudeau, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi

Kanada Başbakanı Trudeau, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yönelik tutumu nedeniyle yemek yediği restoranda Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi. Protestocular, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.