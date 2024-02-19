Kanada, Filistinli anneye kızını almak için çok geç yanıt verdi Kanada'nın, ülkeye sığınan Filistinli anne Samar Alkhdour'a, Gazze'deki hasta kızını ülkeye getirme iznini, kızının ölümünden 2 hafta sonra verdiği ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber

Kanada'ya sığınan Filistinli anne Samar Alkhdour, Gazze'deki hasta kızını ülkeye getirebilmek için birkaç yıl önce Kanada Dışişleri Bakanlığına başvurdu ancak kızı, izin çıkmadan hayatını kaybetti.

Kızını 2017'den beri göremedi

CBC News'e konuşan anne, Gazze'de akrabalarının yanında kalan serebral palsi hastası 13 yaşındaki kızını 2017'den bu yana göremediğini ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'yi işgali başladığında, kızının, akrabalarıyla bir kiliseye sığındığını aktaran Alkhdour, kızının hastalığı nedeniyle kullanması gereken ilaçlar, özel olarak tüketmesi gereken gıdalar olduğunu söyledi.

İşgal nedeniyle hastalığı kötüleşti

Alkhdour, İsrail'in Gazze'yi işgali nedeniyle kızının ihtiyaçlarının karşılanamadığını, sağlık durumunun kötüleştiğini bu nedenle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kızı öldükten 2 hafta sonra Kanada'dan izin çıktı

Alkhdour, hayatını kaybetmesinden 2 hafta sonra, kızını ülkeye getirebilmesi için Kanada Dışişleri Bakanlığından izin çıktığını ifade etti.