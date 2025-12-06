Kanada, Suriye'yi 'teröre destek verenler' listesinden çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanada'dan, 8 Aralık devriminin 1'inci yıldönümünü kutlayan Suriye'ye ilişkin kritik karar...

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin Suriye’ye yönelik attığı yeni adımlara ilişkin bilgi verildi.

SURİYE TERÖRE DESTEK LİSTESİNDEN ÇIKTI

Açıklamada, yapılan kapsamlı incelemelerin ardından Suriye’nin "Teröre Destek Veren Yabancı Devletler" listesinden, Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) ise "Terörist Yapılanmalar" listesinden çıkarıldığı belirtildi.

GEÇİŞ HÜKÜMETİNE DESTEK VURGUSU

Bu adımların, Suriye geçiş hükümetinin ülke ve bölge istikrarının sağlanması konusunda küresel ortaklarla işbirliği yapma çabalarını desteklemek amacıyla atıldığı ifade edildi.

Ayrıca hükümetin, terör örgütü DEAŞ’a karşı Uluslararası Koalisyon ile işbirliği de dahil olmak üzere, terörle küresel ölçekte mücadele çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

"SURİYE'NİN BARIŞÇIL ADIMLARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand’ın, "Kanada, Suriye geçiş hükümetinin, Esed rejiminin sona ermesinden bu yana barışçıl ve Suriyeliler öncülüğünde bir siyasi geçişe doğru attığı olumlu adımları memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.