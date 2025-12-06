Abone ol: Google News

Yeni Zelanda'da canlı yayın sırasında martı muhabire çarptı

Auckland kentinde bir muhabir, kameraların önündeyken beklenmedik bir olay yaşadı. Son hızla gelen bir martı, muhabire çarptı.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 10:59
  • Auckland'da bir muhabire, canlı yayın sırasında martı çarptı.
  • Muhabir Jessica Tyson, olayı hafif yarayla atlattı.
  • Tyson, sosyal medyadan "Her şey yolunda" mesajı verdi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir muhabir, kameranın karşısındaydı.

Rüzgârlı hava nedeniyle dengesini kaybeden bir martı, muhabire çarptı.

O anlar kameraya anbean yansıdı.

MUHABİR YARALANDI

Muhabir Jessica Tyson, kaşının altından yaralandı.

YARDIMA KOŞTULAR

Çevredekiler, muhabire yardımcı olmak için hemen toplandı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Tyson, sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda, sadece gözümün üstünde küçük bir yara var." ifadelerini kullandı.

