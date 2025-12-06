Yeni Zelanda'da canlı yayın sırasında martı muhabire çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir muhabir, kameranın karşısındaydı.

Rüzgârlı hava nedeniyle dengesini kaybeden bir martı, muhabire çarptı.

O anlar kameraya anbean yansıdı.

MUHABİR YARALANDI

Muhabir Jessica Tyson, kaşının altından yaralandı.

YARDIMA KOŞTULAR

Çevredekiler, muhabire yardımcı olmak için hemen toplandı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Tyson, sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda, sadece gözümün üstünde küçük bir yara var." ifadelerini kullandı.