Yeni Zelanda'da canlı yayın sırasında martı muhabire çarptı

- Auckland'da bir muhabire, canlı yayın sırasında martı çarptı.
- Muhabir Jessica Tyson, olayı hafif yarayla atlattı.
- Tyson, sosyal medyadan "Her şey yolunda" mesajı verdi.
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir muhabir, kameranın karşısındaydı.
Rüzgârlı hava nedeniyle dengesini kaybeden bir martı, muhabire çarptı.
O anlar kameraya anbean yansıdı.
MUHABİR YARALANDI
Muhabir Jessica Tyson, kaşının altından yaralandı.
YARDIMA KOŞTULAR
Çevredekiler, muhabire yardımcı olmak için hemen toplandı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Tyson, sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda, sadece gözümün üstünde küçük bir yara var." ifadelerini kullandı.